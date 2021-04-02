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В Башкирии профсоюз добился повышения доплат за ночные смены всей службе скорой помощи

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии профсоюз добился повышения доплат за ночные смены всей службе скорой помощи Фото: Ксения Калинина

В Башкирии кампания по повышению доплат за работу в ночное время сотрудникам службы скорой помощи республики завершилась. По данным пресс-службы профсоюза работников здравоохранения РБ, в 13 районных больницах, где уровень доплат не соответствовал отраслевому соглашению, заключенному между Минздравом РБ и республиканским профсоюзом, новые гарантии будут действовать в ближайшие три года.

В Ишимбайской центральной районной больнице, последней из 13 медучреждений, доплаты водителям за работу в ночное время повысили с 1 апреля. В некоторых больницах не только повысили доплаты скорой помощи, но и пересмотрели коллективные договоры в сторону увеличения социальных льгот и гарантий всего коллектива. Так, в Благовещенской и Мишкинской больницах приняты изменения, касающиеся внутреннего распорядка работы сотрудников. В Мишкинской ЦРБ дополнительный отпуск за работу во вредных условиях, в результате переговоров между профсоюзом и работодателем, увеличен с 7 до 14 дней более 200 работникам больницы — большинству коллектива.

Между тем профсоюз медиков начал анализ действующих в здравоохранении Башкирии гарантий и компенсаций в амбулаторной службе.

«Мы привели в соответствие с Отраслевым соглашением уровень доплат в службе скорой помощи Башкирии, но есть приемный покой, есть первичное звено, где также нужно проанализировать действующие льготы и гарантии. Необходимо повысить уровень социальный поддержки для первичного звена, где остро ощущается кадровый дефицит, а нагрузки на медиков возросли», — отметил председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медицина, профсоюз
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