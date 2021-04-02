Фото: Салаватская епархия РПЦ В православных храмах Башкирии пройдут таинства Соборования Фото: Салаватская епархия РПЦ

Сейчас, в начале Великого поста, многие церковные люди приступают к одному из семи таинств церкви — таинству Елеосвящения или Соборования, которое совершается и во многих храмах Салаватской епархии. Однако широкому кругу людей таинство Соборования не слишком известно. С ним связано много предрассудков и заблуждений.

Иногда считают, что соборовать нужно только для безнадежно больных, что после Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется. Вот на эти и другие вопросы о таинстве мы и попытаемся дать ответы. Таинство Елеосвящения чаще называют Соборованием, поскольку оно обычно совершается несколькими священниками, то есть соборно.

В чем же его суть?

Во-первых, молитвы этого таинства могут исцелить болящего, если на то будет Божия воля и такие исцеления действительно происходят. Во-вторых, в таинстве Соборования человек получает прощение грехов. Но каких грехов? Не тех, которые необходимо исповедовать в таинстве Покаяния, которые мы сознаём. Но только тех, которые проходят мимо нашего сознания, в силу нашей духовной расслабленности, грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же забываем это, либо вообще не считаем за грех. Однако неосознанные грехи – это все равно грехи, они отягощают душу, и от них необходимо очиститься – что и происходит в таинстве Елеосвящения.

А если говорить о тяжелобольных людях, то бывает, что в силу своего болезненного состояния они просто не могут заметить в себе грехи, в которых они в ином случае обязательно покаялись бы на исповеди. Так вот, если мы приносим искреннее покаяние – то в таинстве Соборования получаем прощение неупомянутых (помимо нашей воли) на исповеди грехов.

Таинство Елеосвящения, как и прочие таинства Церкви, имеет евангельское происхождение. Оно было установлено Иисусом Христом. В Евангелии от Марка мы читаем:

«призвав двенадцать, начал Христос посылать их по два, дав им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли».

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».

То есть еще до страданий Спасителя существовало священнодействие, которое подавало помощь больным и телесно, и духовно. Затем мы находим сведения о таинстве в послании святого апостола Иакова: Таинство Соборования имеет два варианта своего совершения:

1. на дому над одним болящим

2. в церкви, над всеми, кто хочет приступить к этому таинству, и кто может по состоянию здоровья прийти в храм.

Как правило, к таинству Соборования прибегают раз в году. Но человек сам должен осознать, что он нуждается не только в телесном исцелении, так как собороваться может и физически здоровый человек, но прежде всего – в исцелении духовном.

По чинопоследованию таинство должно совершаться семью священниками, хотя реально священников может быть и меньше. Но даже если священник один, Таинство все равно будет действительным. Порой люди считают, что к Соборованию прибегать следует только тяжело больным людям, находящимся на пороге смерти. Это пережиток неправославного восприятия таинства, как «последнего помазания», совершенно не соответствует Священному Писанию.

Ведь апостолы совершали помазание именно ради исцеления. Но нельзя также ожидать и немедленного выздоровления после Соборования. Иногда в сознании людей это таинство превращается в магический ритуал. Некоторые воспринимают Соборование как медицинскую процедуру, а о духовном его аспекте не задумываются. Поэтому последствия могут быть весьма печальными – не получив ожидаемого телесного выздоровления, человек обижается и может охладеть к вере, к церкви.

«Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат внешних действий. Об этом должны помнить все приступающие к таинству Соборования. Надо задуматься о своей жизни, о своих грехах и стремиться очиститься от них. После Соборования человеку желательно в ближайшее время исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. Отдельно нужно сказать о соборовании людей, находящихся при смерти. Иногда такие люди боятся этого таинства, считая, что оно приведет к скорой кончине. Но сроки человеческой жизни зависят только от воли любящего Бога, и Господь нередко продлевает жизнь умирающего именно с той целью, чтобы он мог достойно подготовиться к переходу в Вечность – исповедоваться, причаститься и собороваться. Нередко вызванный к умирающему священник сразу совершает три эти Таинства, последовательно. Соборование для умирающего человека совершенно необходимо, ведь он зачастую просто физически не может исповедоваться – но таинство Елеосвящения освободит его от груза тех грехов, в которых он хотел бы, но не успел или не смог покаяться в таинстве Покаяния», — рассказали в пресс – службе Салаватской епархии.

Таинство Соборование будет совершаться в Успенском кафедральном соборе г. Салавата 4, 11, 18 и 25 апреля в 13:00. Также Елеоосвящение совершается в других храмах епархии, даты и время можно уточнить по номерам телефонов храмов вашего города, которые указаны на официальном сайте Салаватской епархии.