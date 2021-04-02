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Деревню в Башкирии накрывает облаком пыли от работающего завода

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Деревню в Башкирии накрывает облаком пыли от работающего завода Фото: Ксения Калинина

В Башкирии Учалинская межрайонная прокуратура по сообщениям в СМИ и обращениям местных жителей совместно со специалистами республиканского Роспотребнадзора проверила исполнение природоохранного законодательства в ООО «Сангалыкский диоритовый карьер».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, во время производственного процесса на площадках предприятия происходит выброс пыли в атмосферный воздух, облако которого накрывает близлежащую деревню Мансурово, в которой проживает около 800 человек.

Отбор проб воздуха показал превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе почти в десять раз. Территориальный отдел Роспотребнадзора возбудил административное производство по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Учалинский районный суд с учетом позиции межрайонной прокуратуры вынес решение в виде административного приостановления деятельности завода на десять суток. Проверка прокуратуры еще не завершена, полное устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура РБ
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