В Уфе скончался бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылёв
В Уфе на 71-м году жизни скончался бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылёв.
Петр Миронович Бобылёв в 1972 году окончил Бирский педагогический институт, в 1983 году — Уфимский авиационный институт.
В 1973―1994 годах работал в городе Кумертау инструктором Кумертауского горкома КПСС, первым заместителем председателя, председателем горисполкома, председателем горсовета народных депутатов – главой администрации города.
В 1994–2008 годах Петр Миронович был председателем Государственного контрольного комитета Республики Башкортостан, затем председателем Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.
С 2010 года был руководителем Совета по общественному контролю за эффективностью использования государственных средств при Президенте Республики Башкортостан.
«Башинформ» приносит соболезнования родным и близким покойного.