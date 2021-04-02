В Уфе скончался бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылёв

С 2010 года был руководителем Совета по общественному контролю за эффективностью использования государственных средств при Президенте Республики Башкортостан.

В 1994–2008 годах Петр Миронович был председателем Государственного контрольного комитета Республики Башкортостан, затем председателем Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.

Петр Миронович Бобылёв в 1972 году окончил Бирский педагогический институт, в 1983 году — Уфимский авиационный институт.

В Уфе на 71-м году жизни скончался бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылёв.

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