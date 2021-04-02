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2 апреля Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе скончался бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылёв

ПОЛИТИКА

В Уфе на 71-м году жизни скончался бывший руководитель КСП Башкирии Петр Бобылёв.

Петр Миронович Бобылёв в 1972 году окончил Бирский педагогический институт, в 1983 году — Уфимский авиационный институт.

В 1973―1994 годах работал в городе Кумертау инструктором Кумертауского горкома КПСС, первым заместителем председателя, председателем горисполкома, председателем горсовета народных депутатов – главой администрации города.

В 1994–2008 годах Петр Миронович был председателем Государственного контрольного комитета Республики Башкортостан, затем председателем Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан.

С 2010 года был руководителем Совета по общественному контролю за эффективностью использования государственных средств при Президенте Республики Башкортостан.

«Башинформ» приносит соболезнования родным и близким покойного.

 

ИА «Башинформ»

Теги: утраты
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