Фото: Ксения Калинина В Уфе врачи выходили 500-граммового младенца Фото: Ксения Калинина

В Уфе врачи Республиканского клинического перинатального центра выходили 500-граммового младенца. В канун нового, 2021 года в медучреждение поступила тяжелая пациентка. У нее началась преждевременная отслойка плаценты на 24-й неделе беременности. Это серьезное осложнение, которое ставит под угрозу жизнь матери и ребенка и требует срочного медицинского вмешательства.

«Приняли решение о срочном родоразрешении. Путём операции «кесарево сечение» на свет появилась прекрасная девочка весом 520 граммов, ростом 31 см и оценкой по шкале Апгар 4/5/6 баллов, — сообщили РКПЦ. — Маленькими уверенными шажками спустя 41 день с весом 830 граммов девочка перевелась из реанимации в отделение патологии и недоношенных детей для дальнейшего лечения и выхаживания».

В отделении патологии новорождённая находилась 36 дней. А спустя 11 недель с момента рождения, в возрасте 77 дней, весом 1900 граммов, благодаря усилиям всего персонала перинатального центра, маленькое «новогоднее чудо» выписали.

«В данном случае это наша общая победа в борьбе за жизнь крохотной девочки», — отметили в перинатальном центре и добавили, что «к сожалению, не всегда удаётся вылечить и выходить таких маленьких детей, всё очень индивидуально и зависит от многих факторов».