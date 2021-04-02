Коронавирус в Башкирии: Еще три смерти; переболевшим нельзя лететь в жаркие страны

В Минздраве России рассказали, почему переболевшим коронавирусной инфекцией нельзя лететь в страны с жарким климатом.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

16 тяжелых больных. На 1 апреля за сутки в Башкирии выявили 105 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество выявленных заболевших в республике составляет 32 463 человека, следует из сводки оперштаба по борьбе с инфекцией. Сейчас 232 человека получают лечение в больницах, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ — пять пациентов. Амбулаторно, на дому, медицинскую помощь получают 4 244 зараженных коронавирусом. Выздоровели за сутки 172 человека. За весь период эпидемии — 27 624 человека.

97 987 жителей Башкирии прошли два этапа вакцинации препаратом от новой коронавирусной инфекции.

Еще три смерти. С начала пандемии в Башкирии от COVID-19 умерли 364 человека. За минувшие сутки скончались еще три человека. В целом по России за сутки число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 383 против 408 днем ранее. По данным федерального оперштаба, всего от инфекции в стране скончались 99 233 пациента.

Штраф за отсутствие COVID-тестов. В Башкирии суды оштрафовали 247 жителей республики, которые по возвращении из-за границы не разместили на Госуслугах результаты тестов на COVID-19. Общая сумма штрафов превысила 2,4 млн рублей, сообщает управление Роспотребнадзора. В ведомстве напоминают, что ПЦР-анализ на COVID-19 надо сдать в течение трех дней после прилета и результат опубликовать на портале Госуслуг. За неисполнение требований гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Новое лекарство и рост числа заражений. На сегодня в России зафиксировано 4 млн 554 тысячи 264 случая заражения коронавирусом, причем за сутки выявили почти на 1000 больше новых зараженных, чем днем ранее — 9 169 случаев. По словам специалиста Роспотребнадзора Виктора Малеева, эпидемия в России может закончиться к августу. При этом бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что России никогда не следует отказываться от масочного режима, «это должно быть элементом нашей культуры».

Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших, информирует ТАСС. При этом, как рассказала «Известиям» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова, переболевшим нельзя лететь в страны с жарким климатом, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза.

В мире число зараженных коронавирусом превысило 129 млн случаев, умерли более 2,826 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших выявлено в США – более 30,5 млн случаев. Свыше 12 млн – в Бразилии и Индии.