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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе временно ограничат движение на участке по улице Набережной

ОБЩЕСТВО

В субботу, 3 апреля, в Уфе временно ограничат движение по улице Набережной на участке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской. Для движения транспорта улица будет недоступна с 9 часов утра до 17 часов вечера.

По информации городской пресс-службы, такие меры предприняты в связи с реконструкцией мостового перехода через реку Белую в створе улицы Воровского.

Строительство нового мостового перехода через реку Белую в створе улицы Воровского ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К его возведению приступили в июле 2019 года и завершат согласно заключенному муниципальному контракту в октябре 2021 года.

На сегодняшний день выполнены 6 из 10 этапов надвижки пролетного строения общей длиной 328 метров. Общая протяженность объекта – 688,8 метров. Из 6 000 тонн металла основных металлоконструкций пролетного строения и вспомогательных конструкций на участок поставлено порядка 5600 тонн, из них укрупнено более 4400 тонн.

Ввод нового моста через реку Белую в эксплуатацию позволит разгрузить южный въезд в город и выезд из него. В настоящее время два действующих моста, обеспечивающих выход на Оренбургское шоссе и федеральную автодорогу М-5 «Урал», в часы пик перегружены. В сутки по ним проезжает более 125 тысяч автомобилей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение движения
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