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Ветераны Башкирии более 300 раз воспользовались бесплатными услугами такси

ОБЩЕСТВО

Ветераны Башкирии более 300 раз воспользовались бесплатными услугами такси. Напомним, совместный социальный проект Министерства семьи и труда республики и ООО «Яндекс» был запущен в Башкирии в феврале прошлого года. Он предусматривает организацию бесплатного проезда отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Бесплатно взять такси до четырех раз в месяц могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Акция «Яндекс.Такси — ветеранам» бессрочная и доступна в тех городах и районах республики, которые находятся в зоне покрытия «Яндекс.Такси».

По данным Минтруда республики, с момента запуска проекта по настоящее время бесплатными услугами такси ветераны воспользовались 309 раз. Информация об этих поездках зафиксирована в программном комплексе «Яндекс.Такси». Больше всего поездок совершено в Уфе — 286.

В ведомстве сообщили, что социальное такси будет доступно к услугам ветеранов и в дни празднования годовщины Дня Победы. Предварительную заявку на поездку ветераны могут оставить по номеру телефона «горячей линии»: 8-800-775-00-14.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ветераны, соц
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