В Башкирии метеорологи озвучили данные по гидрологической обстановке на водных объектах

В Башгидрометцентре обновили данные по гидрологической обстановке на водных объектах республики. По наблюдениям специалистов, на конец марта запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Буй на 34% ниже нормы, в целом по бассейну реки Белой близки к средним многолетним значениям и на 20 – 30% выше.

Высота снега на реке Белой составляет 42 – 80 см, что на 5 – 50% выше нормы на декаду.

Толщина льда на реках колеблется в пределах 30 – 67см, что близко к значениям нормы. Толщина льда на Павловском водохранилище не однородна и составляет 20 – 47см, что близко к средним многолетним значениям.

«На водных объектах началось постепенное разрушение ледового покрова, наблюдается потемнение льда, местами образуются промоины и закраины. Сохраняются незначительные колебания уровней воды интенсивностью от -8 см до +8 см в сутки», — сообщили метеорологи.