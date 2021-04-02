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2 апреля Пятница

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В ближайшие дни в Башкирии сохранится неустойчивый характер погоды с осадками

ОБЩЕСТВО

В ближайшие дни в Башкирии сохранится неустойчивый характер погоды с осадками, прогнозируют синоптики. Так, в пятницу, 2 апреля, в северной половине республики ночью ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, днем стоит ждать осадков преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0... +5, днем +3... +8 градусов, сообщили в Башгидромете.

В субботу, 3 апреля погода более-менее нормализуется. Небольшой дождь со снегом пройдет только ночью. Днем будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью температура воздуха местами опустится до —2... -7, днем столбики термометров покажут +4... +9.

В воскресенье, 4 апреля, снова ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0... -5, днем +2... +7.

По данным метеорологов, неустойчивый характер погоды с осадками на фоне слабо положительных температур сохранится и в течение следующей недели. Тем временем, на реках республики возможны незначительные колебания уровней воды и сохранение постепенного разрушения ледового покрова.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода, паводок
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