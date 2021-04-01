Фото: ИА «Башинформ» На реках Башкирии начался процесс разрушения ледяного покрова Фото: ИА «Башинформ»

Башгидрометцентр дал прогноз гидрологической обстановки в регионе.

В ведомстве отметили, что в ближайшую неделю в связи со слабо положительными среднесуточными температурами на реках республики возможны незначительные колебания уровней воды и сохранение постепенного разрушения ледового покрова.

В настоящее время толщина льда на реках колеблется в пределах 30 – 67 см, что близко к значениям нормы. Толщина льда на Павловском водохранилище не однородна и составляет 20 – 47 см, что близко к средним многолетним значениям.

На водных объектах началось постепенное разрушение ледового покрова, наблюдается потемнение льда, образуются промоины и закраины. Сохраняются незначительные колебания уровней воды интенсивностью от -8 см до +8 см в сутки.

Ранее в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали, что главные реки Башкирии вскроются ото льда в первой половине апреля. Во второй половине месяца начнется сезонный подъем уровня воды, а пик весеннего половодья в нашем регионе обычно приходится на первую декаду мая.

По предварительному расчету, максимальный уровень воды на реках Башкирии ожидается ниже нормы на 10%, сообщала начальник Башгидромета Вилора Горохольская. Возможны подтопления населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек.