Фото: из архива семья Фаттаховых, 2015 г. В Уфе семья с 10 детьми почти 20 лет ютится в однокомнатной квартире Фото: из архива семья Фаттаховых, 2015 г.

В Уфе многодетная семья с 10 детьми почти 20 лет ютится в однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров и уже больше 10 лет ждет своей очереди на улучшение жилищных условий. В настоящее время в списке как нуждающиеся Фаттаховы числятся под номером 496. По примерным расчетам, в лучшем случае купить квартиру на средства сертификата они смогут года через четыре. Других возможностей увеличить жилплощадь у семьи нет.

Азамат и Лилия всегда хотели создать большую семью. 10 детей – осознанно принятое решение. Причем последний ребенок родился в семье совсем недавно, несколько дней назад, 22 марта. И теперь девочек и мальчиков стало поровну – пять сыновей и пять дочерей. 18-летний Карим – студент УГНТУ, принял решение в этом году пойти в армию. Сафии — 16 лет, учится в 10 классе, 13-летний Амир – в 7 классе, Самире 12 лет, она — пятиклассница, 10-летняя Амаль оканчивает 4 класс, 9-летняя Алия – 2 класс. Дошкольники — пятилетний Аяз, двухлетний Самат и новорожденная Лия. Дети успешны в учёбе, ходят в кружки, родители стараются воспитывать их в атмосфере любви и достойного воспитания.

Трудно представить, как в одной комнате размещаются 12 человек, где кому-то нужно отдохнуть и выспаться, а кому-то делать уроки под шум играющих малышей. Квартира в микрорайоне Сипайлово, в которой живет семья, принадлежит бабушке семейства, многодетная мама Лилия владеет ей лишь наполовину.

Несколько лет назад Фаттаховым, как многодетным, выделили земельный участок для строительства в деревне Елкибаево Калининского района Уфы. Азамат говорит, что на строительство дома нужно немало денег. Еще одна причина, на которую, к слову, жалуются и другие многодетные получатели земли, отсутствует нормальная дорога к населенному пункту.

Единственный заработок главы семейства — чуть больше 20 тысяч рублей в месяц — уходит на оплату коммунальных услуг, пропитание и прочие нужды. Около 40 тысяч семья получает пособий и выплат на детей. В их числе пособие по инвалидности — у одного из сыновей диагностирован инсулинозависимый диабет. После рождения 8 ребенка вместо автобуса семья получила господдержку в виде субсидии в размере 600 тысяч рублей.

«Конечно, приходится нелегко в тесноте, — рассказывает 40-летняя мама Лилия Фаттахова. — Вот выписалась из роддома, а дома лазарет, детишки заболели. До сих пор даже сесть сфотографироваться полным составом не можем. И настроение у всех всякое бывает — и в роли психолога выступаю. Приходится детям объяснять, многое организовывать. У нас в семье заведен свой порядок, все его придерживаются: одни дети уходят в школу, другие приходят, третьи убегают: кто на кружки, кто в музыкальную школу. С малышами помогает моя мама. Летом с детьми уезжаем в деревню к маме Азамата, растим все, что можно, в огороде».

В республиканскую очередь за получением социальной выплаты на приобретение жилого помещения Фаттаховы встали 10 лет назад в 2011 году, когда в семье родился пятый ребенок. По примерным расчётам, учитывая нынешнее количество членов семьи, многодетной семье положены средства для покупки трех-, четырехкомнатной квартиры.

В среднем в год в республике выделяют 140-150 сертификатов многодетным семьям. Но в текущем году из-за уменьшения финансирования помощь получат только 110 семей, сообщили «Башинформу» в Госкомитете Башкирии по строительству и архитектуре. Из них 30% — внеочередники, чье жилье признано аварийным. Сейчас в республиканском списке многодетных семей, имеющих право на получение жилищного сертификата, стоят 1797 семей.

Как свидетельствует статистика, в районах многодетные семьи после подачи документов через год-два получают новое жилье, а в Уфе это длится десятилетиями. По данным пресс-службы администрации столицы, сейчас на учете состоят 112 многодетных семей, имеющих пять и более детей и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В прошлом году жилищный сертификат получила лишь одна семья этой категории.

Несколько лет назад депутаты Госсобрания РБ предлагали ввести законопроект, предусматривающий право на внеочередное получение социального жилья всем семьям, где воспитывается пять и более детей. К сожалению, инициативу отклонили.

«Уже сколько лет пытаемся добиться от государства увеличения жилплощади, а воз и ныне там, — говорит Азамат. – Власти везде твердят: «давайте поднимем рождаемость», а вы помогите нам. О нас знают в администрациях, собесах. Мы ходим, просим, но каждый раз получаем только отписки, что такие-то в очереди, ждите и тому подобное. То в одно ведомство отправят, то — в другое. Обращались и к главе Октябрьского района Уфы, и в Минсемьи, и в приемную Главы Башкортостана, и в Кремль. При этом мы никак не хотим ущемить права других многодетных семей, стоящих в списке до нас. Но есть же какие-то другие возможности помочь таким, как мы, есть фонды. Если честно, уже веры не осталось ни во что».

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана не смогли привести свежие данные по количеству многодетных семей с 5 и более детьми. По переписи 2010 года, таких семей в регионе насчитывалось 4 392.

Год назад «Башинформ» писал о семье с 10 детьми из Давлеканово, которые только спустя 12 лет получили положенные им льготы.