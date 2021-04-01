В «Киномакс-Уфа» состоится встреча с Данилой Козловским





«Киномакс» дарит возможность увидеться с Данилой Козловским сразу трём счастливчикам. Встреча состоится в честь выхода фильма Данилы Козловского «Чернобыль», премьера которого состоится 15 апреля.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить следующие условия:

— В период с 30 марта 2021 по 14 апреля 2021 совершить покупку любого количества билетов на фильм «Чернобыль» через сайт или мобильное приложение «Киномакс» на любой сеанс в интервале с 15 по 21 апреля 2021.

— Сохранить билет и чек до 15.05.21, подтверждающие покупку и участие в акции.

— Каждому номеру билета будет присвоен порядковый номер и 23 апреля в официальной группе Вконтакте @kinomaxcinema﻿ с помощью генератора случайных чисел будут выбраны три победителя.

Фильм «Чернобыль» рассказывает об обычном молодом советском парне Алексее Карпушине (его играет Данила Козловский), который был пожарным в Припяти. Он влюбляется в парикмахера Олю (Оксана Акиньшина). В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс.Теперь Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и они планируют переехать к морю.

Но авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Не забудьте подписаться на группу ВКонтакте @kinomaxcinema, чтобы участвовать в акции и не пропустить розыгрыш.

Полные условия акции на сайте Киномакс.