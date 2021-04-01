Фото: МЧС РБ В Башкирии закрылась еще одна ледовая переправа Фото: МЧС РБ

В Башкирии 1 апреля закрылась еще одна ледовая переправа — через реку Белую села Староянзигитово Краснокамского района. Движение автомобилей по ней запрещено, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС объяснили причины закрытия ледовой переправы. Это связано с наступлением устойчивых положительных температур атмосферного воздуха, уменьшением толщины льда, наличием трещин и открытой воды на проезжей части, а также образованием промоин с левой и с правой стороны переправы. Из-за этого возникла опасность ее дальнейшей эксплуатации.

В Башкирии осталась «работать» одна переправа — в селе Николо-Березовка Краснокамского района на реке Кама.