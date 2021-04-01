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На дорожной разметке в Уфе «отмыли» более 7 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На дорожной разметке в Уфе «отмыли» более 7 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Уфы совместно с борцами с коррупцией из МВД РБ выявила факты незаконного расходования бюджетных средств при нанесении дорожной разметки на дорогах столицы республики. По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в июле 2020 года должностные лица Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города по результатам электронного аукциона заключили с компанией «Аксиома» муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению разметки термопластиком на автодорогах Уфы на сумму 116 млн рублей. Оплату по контракту произвели в полном объеме.

Между тем, фактически по незаконному указанию чиновников часть работ была выполнена подведомственным администрации города учреждением МБУ «СУРСИС», но деньги перечислялись на счета «Аксиомы» и в дальнейшем были похищены.

«Из-за неправомерных действий городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки», — сообщили в прокуратуре РБ.

По результатам их рассмотрения в отношении руководства коммерческой организации и неустановленных лиц администрации города возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура РБ
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