Фото: Горсовет Уфы В Уфе за последний год вырос уровень преступности Фото: Горсовет Уфы

В столице Башкирии в 2020 году по сравнению с 2019-м общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 4,5%. В «ковидный» год в Уфе произошло 20 169 деяний, запрещенных Уголовным кодексом РФ.

По словам начальника Управления МВД РФ по городу Уфе Валерия Янситова, к ответственности привлечены 3 624 человека, большая часть из которых – уфимцы.

«Уровень преступности в городе в расчете на 10000 человек составил 180 преступлений, в том числе по тяжким и особо тяжким составам – 60», — уточнил полковник внутренней службы.

Начальник уфимского управления МВД РФ отметил, что в работе полицейским помогает Центр общественной безопасности города. За счет этого удалось снизить число бытовых преступлений на 9,9%, а ранее судимыми лицами и в состоянии опьянения на 7,1% и 9,6% соответственно.