Акцию «Память Героев» поддержали почти 300 школ Башкирии

В Башкирии прошла масштабная акция «Память Героев». В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» в 271 школе республики были размещены стенды с 20 портретами Героев России-уроженцев нашего региона.

Так, в школах Учалинского района оформлены стенды и размещены информационные заметки на официальных сайтах образовательных учреждений. Например, в школе №2 на классных мероприятиях учащиеся познакомились с историей жизни земляков, удостоенных звания Героя России. Особенное внимание было уделено истории присвоения высочайшего звания генералу-майору Минигали Шаймуратову. Ребята посмотрели видеоклип песни «Шаймуратов генерал» (З. Исмагилов — К. Даян) на башкирском и русском языках, ознакомились с экспозицией книг.

«Такие мероприятия способствуют повышению интереса подрастающего поколения к истории своей малой родины и России в целом, ведь 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом башкирской истории», — прокомментировала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Гузель Рахимова.

В средней общеобразовательной школе №2 села Новобелокатай Белокатайского района была проведена выставка, где развесили плакаты о Героях Российской Федерации.

В Стерлибашевском краеведческом музее имени Махмудова и в школе №1 села Стерлибашево организованы культурно-образовательные мероприятия, размещены информационные плакаты о земляках.

В 29 общеобразовательных учреждениях Дюртюлинского района были оформлены тематические стенды в фойе школ, проведены классные часы, посвященные памяти Героев с использованием информационных материалов. Кроме этого, прошли уроки мужества, организованы беседы, экскурсии для детей.

Акция также поможет школьникам и студентам подготовиться к участию во всероссийском «Диктанте Победы». Он пройдет 29 апреля по всей стране.