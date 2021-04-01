Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.63 ↓

EUR 88.74 ↑

1 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на модернизацию трамвайной сети направят 27,6 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на модернизацию трамвайной сети направят 27,6 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

Правительство Республики Башкортостан подписало первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту модернизации трамвайной сети Уфы с компанией «Синара – Городские транспортные решения Уфа», сообщает пресс-служба Правительства РБ. Подписи под документом поставили первый замминистра экономического развития России Андрей Иванов, первый заместитель премьер-министра Правительства Баширии – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов и генеральный директор «Синара ГТР Уфа» Евгений Васильев.

Объем планируемых инвестиций в проект комплексной модернизации трамвайной сети города Уфы составит 27,6 млрд рублей. В рамках проекта планируется провести работы по реконструкции городского путевого и энергохозяйства трамваев, существующих депо, создать трамвайную линию, соединяющую северную и южную часть города, а также установить современные комфортные остановки, обновить подвижной состав, оптимизировать маршрутную сеть, создать и внедрить современную систему оплаты проезда и автоматизированную систему управления движением.

«Для Башкортостана соглашение с «Синара ГТР Уфа» – это первый шаг в применении нового механизма защиты и поощрения капиталовложений, — отметил Рустам Муратов. — Такое соглашение является новым инструментом поддержки инвесторов, гарантирующее неизменность условий со стороны государства на длительный период. Создание благоприятных условий для жизни и бизнеса – одна из важнейших задач правительства республики. Мы хотим, чтобы инвесторы были уверенными в стабильности ведения бизнеса в отношении налогов и требований законодательства. И, конечно, рассчитываем, что СЗПК положительно скажется на развитии экономики региона в целом».
«Мы обладаем широким кругом компетенций и готовы реализовать комплексный подход к проблематике модернизации транспортной системы Уфы. Подписание СЗПК, безусловно, является важным этапом этого пути», — сказал генеральный директор «Синара ГТР Уфа» Евгений Васильев.
Соглашение является следующим этапом взаимодействия «Синара – Городские транспортные решения» и Республики Башкортостан. Ранее в рамках выставки «Транспортная неделя-2020» между «Синара – Городские транспортные решения» и Правительством РБ было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере транспортной системы городских агломераций. В частности, данное соглашение предусматривало проведение совместной работы по развитию электротранспорта в Уфе.

Справка

С 1 апреля 2020 года на федеральном уровне заработал новый инструмент поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует бизнесу неприменение актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта в обмен на инвестиции. Субъекты РФ получат право заключать региональные СЗПК (без участия РФ) с апреля 2021 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: трамваи
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии мальчик проглотил 19 мелких магнитов: родители узнали об этом спустя 10 дней
В Стерлитамаке двухлетний мальчик проглотил 19 мелких деталей магнитного конструктора. В течение десяти дней ребенок ничего не ел и не пил, его периодиче
Путин передал Башкирии 50% + 1 акцию «Башкирской содовой компании»
Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также е
Делегация Башкирии изучила особенности создания макроэкономической «фотографии» региона
В Росстате делегация Башкирии изучила особенности формирования макроэкономической «фотографии» региона, сообщили в пресс-службе республиканского правител
В Башкирии пробит тоннель Восточного выезда из Уфы
Строители Восточного выезда пробили тоннель под горой и завершили один из сложных видов работ. Длина тоннеля составляет 1 276 метров. Максимальная глубин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть