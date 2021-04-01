Фото: ИА «Башинформ» В Уфе на модернизацию трамвайной сети направят 27,6 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

Правительство Республики Башкортостан подписало первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту модернизации трамвайной сети Уфы с компанией «Синара – Городские транспортные решения Уфа», сообщает пресс-служба Правительства РБ. Подписи под документом поставили первый замминистра экономического развития России Андрей Иванов, первый заместитель премьер-министра Правительства Баширии – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов и генеральный директор «Синара ГТР Уфа» Евгений Васильев.

Объем планируемых инвестиций в проект комплексной модернизации трамвайной сети города Уфы составит 27,6 млрд рублей. В рамках проекта планируется провести работы по реконструкции городского путевого и энергохозяйства трамваев, существующих депо, создать трамвайную линию, соединяющую северную и южную часть города, а также установить современные комфортные остановки, обновить подвижной состав, оптимизировать маршрутную сеть, создать и внедрить современную систему оплаты проезда и автоматизированную систему управления движением.

«Для Башкортостана соглашение с «Синара ГТР Уфа» – это первый шаг в применении нового механизма защиты и поощрения капиталовложений, — отметил Рустам Муратов. — Такое соглашение является новым инструментом поддержки инвесторов, гарантирующее неизменность условий со стороны государства на длительный период. Создание благоприятных условий для жизни и бизнеса – одна из важнейших задач правительства республики. Мы хотим, чтобы инвесторы были уверенными в стабильности ведения бизнеса в отношении налогов и требований законодательства. И, конечно, рассчитываем, что СЗПК положительно скажется на развитии экономики региона в целом».

«Мы обладаем широким кругом компетенций и готовы реализовать комплексный подход к проблематике модернизации транспортной системы Уфы. Подписание СЗПК, безусловно, является важным этапом этого пути», — сказал генеральный директор «Синара ГТР Уфа» Евгений Васильев.

Соглашение является следующим этапом взаимодействия «Синара – Городские транспортные решения» и Республики Башкортостан. Ранее в рамках выставки «Транспортная неделя-2020» между «Синара – Городские транспортные решения» и Правительством РБ было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере транспортной системы городских агломераций. В частности, данное соглашение предусматривало проведение совместной работы по развитию электротранспорта в Уфе.

Справка

С 1 апреля 2020 года на федеральном уровне заработал новый инструмент поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует бизнесу неприменение актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта в обмен на инвестиции. Субъекты РФ получат право заключать региональные СЗПК (без участия РФ) с апреля 2021 года.