Фото: ИА «Башинформ» Уфимцы могут сообщать о загрязнениях в городе на интерактивную карту «Уфа чистая» Фото: ИА «Башинформ»

Интерактивную карту «Уфа чистая» запустили на сайте столичной администрации. На ней можно отмечать места в городе, где требуется уборка мусора и грязи.

Новый электронный сервис создан на базе экологической интерактивной карты и карты мест накопления твердых коммунальных отходов. Суть его состоит в том, что любой пользователь может обратиться в муниципалитет: по факту переполнения контейнерной площадки и её ненадлежащего содержания, сообщить о нарушениях правил парковки, создающих помеху для вывоза мусора, отметить несанкционированную свалку на карте, приложить фотографии машин, вываливающих мусор в неположенном месте.

Кроме того, общественные организации и жители могут сами предложить провести акцию по уборке территории. Районные и городские службы помогут в ее проведении, предоставят инвентарь, вывезут мусор.

В мэрии обещают, что все обращения граждан будут обработаны, приняты меры по устранению проблемных ситуаций.

В настоящее время на карте значатся 37 заявок, 19 из них выполнены, пять – приняты на рассмотрение.