Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.63 ↓

EUR 88.74 ↑

1 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы могут сообщать о загрязнениях в городе на интерактивную карту «Уфа чистая»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцы могут сообщать о загрязнениях в городе на интерактивную карту «Уфа чистая» Фото: ИА «Башинформ»

Интерактивную карту «Уфа чистая» запустили на сайте столичной администрации. На ней можно отмечать места в городе, где требуется уборка мусора и грязи.

Новый электронный сервис создан на базе экологической интерактивной карты и карты мест накопления твердых коммунальных отходов. Суть его состоит в том, что любой пользователь может обратиться в муниципалитет: по факту переполнения контейнерной площадки и её ненадлежащего содержания, сообщить о нарушениях правил парковки, создающих помеху для вывоза мусора, отметить несанкционированную свалку на карте, приложить фотографии машин, вываливающих мусор в неположенном месте.

Кроме того, общественные организации и жители могут сами предложить провести акцию по уборке территории. Районные и городские службы помогут в ее проведении, предоставят инвентарь, вывезут мусор.

В мэрии обещают, что все обращения граждан будут обработаны, приняты меры по устранению проблемных ситуаций.

В настоящее время на карте значатся 37 заявок, 19 из них выполнены, пять – приняты на рассмотрение.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии мальчик проглотил 19 мелких магнитов: родители узнали об этом спустя 10 дней
В Стерлитамаке двухлетний мальчик проглотил 19 мелких деталей магнитного конструктора. В течение десяти дней ребенок ничего не ел и не пил, его периодиче
Делегация Башкирии изучила особенности создания макроэкономической «фотографии» региона
В Росстате делегация Башкирии изучила особенности формирования макроэкономической «фотографии» региона, сообщили в пресс-службе республиканского правител
Путин передал Башкирии 50% + 1 акцию «Башкирской содовой компании»
Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также е
В Башкирии пробит тоннель Восточного выезда из Уфы
Строители Восточного выезда пробили тоннель под горой и завершили один из сложных видов работ. Длина тоннеля составляет 1 276 метров. Максимальная глубин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть