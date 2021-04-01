Треть жителей Башкирии сообщили, что шутят над коллегами 1 апреля

Служба исследований hh.ru опросила соискателей в Башкирии и выяснила, как они относятся к первоапрельским розыгрышам коллег.

20% опрошенных жителей республики рассказали, что у них на работе принято разыгрывать друг друга 1 апреля – это пятое место среди регионов России.

Больше всего розыгрыши любят рабочий персонал, представители сферы туризма и ресторанов, а также сотрудники сферы безопасности.

И, наоборот, реже всего первоапрельских шутников можно встретить в сфере закупок, среди административного персонала и юристов.

«Треть опрошенных в Башкирии рассказали, что их хотя бы однажды разыгрывали коллеги по работе. При этом мужчин разыгрывают в три раза чаще, чем женщин. Что касается профессиональной принадлежности, то чаще всего с первоапрельскими шутками на работе сталкивались представители сфер «Инсталляция, сервис», «Автобизнес», «Безопасность» «Высший менеджмент» и «Туризм, рестораны», реже всего – «Искусство, медиа» и «Спорт, фитнес», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

73% респондентов из Башкирии, которые сталкивались с розыгрышами на работе, считают, что это было действительно смешно.

Еще 3% покоробили обидные шутки, а для 22% это было и не смешно, и не обидно. Чаще всех обижаются на шутки коллег медики, реже всех – руководители.

При этом сами опрошенные не любят устраивать первоапрельские шутки. Так, только 35% разыгрывали своих коллег. Причем мужчины делают это чаще, чем женщины.