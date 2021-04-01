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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошел семинар Собора русских Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: СРБ

В Уфе прошел семинар Собора русских Башкортостана Фото: СРБ

Накануне в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялся семинар-совещание Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» (СРБ). Участников совещания поприветствовали заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Урал Кильсенбаев и руководитель правления Собора русских РБ Валентин Павлов, который рассказал о грантовых проектах организации. С докладом о законодательном регулировании реализации национальной политики в регионе выступили депутат Государственной Думы РФ Павел Качкаев и депутат Государственного Собрания — Курултай РБ Елена Родина.

На встрече также обсуждались организационные изменения, вопросы активизации участия во всероссийских и республиканских грантовых проектах. Были также анонсированы будущие проекты, уникальные для Уфы и республики. Один из них — Большой славянский фестиваль «Славяне 21 века». Предположительно, он состоится в мае 2021 года в рамках Дней славянской письменности и культуры. Программа фестиваля предполагает широкий масштаб социально значимых мероприятий и предусматривает взаимодействие с администрацией Уфы, заинтересованными министерствами и ведомствами, предприятиями города и республики.

Завершился семинар-совещание стратегической сессией по реализации проекта «Славяне 21 века», где руководители отделений Собора в муниципалитетах обсудили вопросы подготовки и проведения празднования Международного дня славянской письменности и культуры в Башкортостане. Модератором сессии выступила директор Башкирского института социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» Танзиля Нигматуллина. Основной задачей сессии стало содействие в разработке программ укрепления межнационального взаимодействия, патриотизма и гражданской ответственности жителей Башкортостана.

Справка

Общественная организация «Собор русских Башкортостана» была учреждена 27 марта 1998 года в целях сохранения духовной культуры и языка, единства и патриотизма русского народа. Первым председателем исполкома был избран Владимир Самородов, занимавший тогда пост министра спорта республики. На сегодняшний день отделения Собора созданы в каждом муниципальном образовании, независимо от численности проживающих там людей русской национальности.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Собор русских Башкортостана
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