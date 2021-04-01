Фото: Правительство РБ Башкирия претендует на 1 место среди регионов в конкурсе по подготовке к военной службе Фото: Правительство РБ

Башкортостан становится претендентом на первое место среди регионов в конкурсе по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва в 2020 году. Об этом по итогам проверки, которую провела центральная конкурсная комиссия в рамках конкурса по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва в 2020 году, заявил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил страны, генерал-лейтенант Дмитрий Касперович. Накануне в правительстве республики он представил результаты работы комиссии.

По итогам проверки центральной конкурсной комиссией подтверждено 10 показателей. По трем показателем количество баллов для республики повышено. Это такие показатели, как годность граждан к военной службе, военно-патриотическое воспитание и состояние организации работы центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. Итого — общий показатель республики составил 97,5 баллов.

Дмитрий Касперович подчеркнул, что это очень высокий показатель и Башкортостан становится претендентом на первое место среди субъектов России в конкурсе по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва в 2020 году.

По его словам, основополагающим показателем деятельности субъектов страны является организация учетно-призывной работы. Норма призыва граждан на военную службу в республике в прошлом году выполнена в полном объеме – в войска отправлено 9 385 человек.

Также комиссией было отмечено, что в регионе большое внимание уделяется содержанию призывных пунктов муниципальных образований. В 2020 году текущий и капитальный ремонт был проведен в девяти военных комиссариатах.

Дмитрий Касперович подчеркнул, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Башкортостане в период призыва были приняты исчерпывающие меры. Они позволили исключить появления коронавируса в воинских коллективах.

Также, несмотря на ряд ограничений, связанных с пандемией, в республике проведено большое количество мероприятий военно-патриотической направленности.

В регионе проводится системная работа по организации военно-профессиональной ориентации граждан на выбор профессии военнослужащего, в военные вузы зачислено 211 человек.

По вопросу медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе центральной конкурсной комиссией отмечается, что показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья за последний год увеличился на 3,7% и составил 75,7%.

Комиссией рекомендовано отделам образования и комитетам по физической культуре администраций муниципальных образований обратить внимание на повышение уровня физического развития молодежи.

Председателем комиссии было отмечено, что по показателю подготовки граждан по военно-учетным специальностям в системе ДОСААФ задание выполнено на 100%. Здесь рекомендовано обновление учебно-материальной базы образовательных организаций ДОСААФ.

Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных организациях в республике также налажена. Как отметили члены комиссии, важную роль в этой работе играет наличие и состояние учебно-материальной базы, а именно оснащение классов ОБЖ, наличие ТИРа и элементов полосы препятствий. На сегодняшний день полным комплектом оснащены 1085 образовательных организаций – это 91,3% от их общего количества.

Особо Дмитрий Касперович отметил высокий уровень организации в регионе военно-патриотического воспитания граждан.

«Мы видим, что эта работа налажена и ведется она не разово к приезду комиссии, а постоянно и системно», — сказал он.