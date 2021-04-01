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3 апреля в Уфе пройдет массовый субботник

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

3 апреля в Уфе пройдет массовый субботник Фото: администрация Уфы

В эту субботу, 3 апреля в Уфе пройдет массовый субботник. В рамках санитарного дня организациям предстоит привести в порядок фасады зданий, ограждений, находящихся в их ведении. А также организовать работы по очистке и ворошению снега, уборке и вывозу мусора, очистке кровель зданий и сооружений, удалению наледи, противогололедной обработке тротуаров и благоустройству прилегающих территорий.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, рекомендовано принять меры по наведению порядка на закрепленных территориях.

«Общими усилиями мы можем сделать наш город, улицы и дворы чистыми, ухоженными и комфортными для проживания. Призываем жителей не оставаться в стороне и приглашаем всех горожан принять участие в весенних работах по благоустройству, санитарной очистке улиц и дворов», — заявили в городской мэрии.
Напомним, общегородские субботники в Уфе назначены на 10 и 24 апреля.

 

ИА «Башинформ»

Теги: субботники
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