Фото: администрация Уфы 3 апреля в Уфе пройдет массовый субботник Фото: администрация Уфы

В эту субботу, 3 апреля в Уфе пройдет массовый субботник. В рамках санитарного дня организациям предстоит привести в порядок фасады зданий, ограждений, находящихся в их ведении. А также организовать работы по очистке и ворошению снега, уборке и вывозу мусора, очистке кровель зданий и сооружений, удалению наледи, противогололедной обработке тротуаров и благоустройству прилегающих территорий.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, рекомендовано принять меры по наведению порядка на закрепленных территориях.

«Общими усилиями мы можем сделать наш город, улицы и дворы чистыми, ухоженными и комфортными для проживания. Призываем жителей не оставаться в стороне и приглашаем всех горожан принять участие в весенних работах по благоустройству, санитарной очистке улиц и дворов», — заявили в городской мэрии.

Напомним, общегородские субботники в Уфе назначены на 10 и 24 апреля.