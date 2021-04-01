В Башкирии врачи кардиоцентра спасли пациентку с разрывом грудного отдела аорты
В Башкирии врачи кардиоцентра спасли пациентку с разрывом грудного отдела аорты Фото: РКЦ
В Башкирии врачи Республиканского кардиологического диспансера (РКЦ) спасли пациентку с разрывом грудного отдела аорты. Пожилая женщина была переведена в кардиоцентр в экстренном порядке из Ишимбайской центральной районной больницы. Она жаловалась на боли в грудной клетке и спине.
Специалисты Ишимбайской ЦРБ диагностировали у нее разрыв грудного отдела аорты с кровоизлиянием в окружающие ткани и полость грудной клетки. При таком диагнозе летальность составляет 95%. В данном случае в борьбе за жизнь пациентки победила команда докторов РКЦ под руководством завотделения Тимура Хафизова. В экстренном порядке хирурги выполнили эндопротезирование грудного отдела аорты (стентграфт) с фенестрацией стентграфта для левой подключичной артерии.
«Во время операция из полости грудной клетки было удалено полтора литра крови. Всего на операционном столе женщина провела около пяти часов. После операции она длительное время находилась под наблюдением специалистов. На днях ее выписали из больницы. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, и она проходит реабилитационный период», — рассказали в кардиоцентре.
В РКЦ подобные операции делают нечасто — 10-12 в год.