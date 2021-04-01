Фото: РКЦ В Башкирии врачи кардиоцентра спасли пациентку с разрывом грудного отдела аорты Фото: РКЦ

В Башкирии врачи Республиканского кардиологического диспансера (РКЦ) спасли пациентку с разрывом грудного отдела аорты. Пожилая женщина была переведена в кардиоцентр в экстренном порядке из Ишимбайской центральной районной больницы. Она жаловалась на боли в грудной клетке и спине.

Специалисты Ишимбайской ЦРБ диагностировали у нее разрыв грудного отдела аорты с кровоизлиянием в окружающие ткани и полость грудной клетки. При таком диагнозе летальность составляет 95%. В данном случае в борьбе за жизнь пациентки победила команда докторов РКЦ под руководством завотделения Тимура Хафизова. В экстренном порядке хирурги выполнили эндопротезирование грудного отдела аорты (стентграфт) с фенестрацией стентграфта для левой подключичной артерии.

«Во время операция из полости грудной клетки было удалено полтора литра крови. ​Всего на операционном столе женщина провела около пяти часов. После операции она длительное время находилась под наблюдением специалистов. ​На днях ее выписали из больницы. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, и она проходит реабилитационный период», — рассказали в кардиоцентре.

В РКЦ подобные операции делают нечасто — 10-12 в год.