В Башкирии 30% родителей отправят детей на каникулы в деревню к бабушкам

Общественная палата Башкирии подвела итоги опроса среди родителей по детскому загородному отдыху. В опросе приняли участие более 1700 жителей республики (62% городских и 38% сельских).

43% из них сообщили, что оставят детей дома. 30% планируют отправить их в деревню к своим родителям. Отправить детей в загородный лагерь собираются 20% . Обеспечить детей отдыхом на море смогут 2,2% опрошенных.

При выборе лагеря родители прежде руководствуются его репутацией – так ответили 38% участников анкетирования. 22,5% ответили, что для них решающий фактор – стоимость путевки. 15,4% отдадут предпочтение ближайшему лагерю. По 10% родителей выбрали ответ «основной профиль лагеря» и «воспитательная программа». Ориентироваться на выбор ребенка собирается один человек из всех опрошенных.

По мнению родителей, воспитательную программу лагеря должны реализовывать педагоги и вожатые (69,7 % ответивших), дипломированные педагоги (25,8 % ответивших) и студенты-вожатые(4,4 % опрошенных)

Участники опроса считают, что основным направлением лагеря является отдых и интересный досуг (51 %), отдых и оздоровление (39%), образование и развитие (9%).

16% ответивших уверены, что в Башкортостане загородный детский отдых организуют на высоком уровне, 61% — оценивают уровень организации как средний, 23% дали оценку «низкий уровень».

Самые популярные предложения для совершенствования системы детского загородного отдыха:

— сделать цены на путевки доступными для всех, «особенно около лагерей на побережье»: «Стоимость путевки не должна быть в два раза дороже, чем прожиточный минимум»; «Выделять родителям деньги для организации отдыха (в т.ч. поездок по стране) детей до 18 лет»; «Посмотрела цены на лагеря от 20 тыс. до 65 тыс. на 12 дней. Если семья многодетная 3-4ребенка, при средней зарплате в 25 тыс. руб. — это вообще реально?»;

— увеличить количество путевок для льготников (дети из многодетных семей, сироты, инвалиды, подростков-правонарушителей, состоящих на учете в ПДН (для этой категории организовывать отдельные смены туристического профиля, совместно с военкоматами, и ОВД);

— родители просят открыть больше лагерей туристической и спортивной направленности: «В нашей республике мало спортивных тематических лагерей, например, конных, или лагерей единоборств. Они должны быть доступны не только для спортивных школ, а для обычных детей, которые тоже хотят развиваться в спорте, но еще не нашли себя».

Также родители просят повысить безопасность детского отдыха (строгий подход к санитарной и противопожарной безопасности), усовершенствовать образовательные и досуговые программы, увеличить количество оздоровительных процедур в лагерях, лечить по консультациям врачей, отменить лагеря дневного пребывания и организовать больше лагерей с круглосуточным пребыванием на большее количество детей, сделать экскурсии в город для сельских детей в рамках досуговых программ лагерей, сделать заезды короче.

Родители предлагают обратить внимание на лагеря, подобные «English сamp», «Иннополис»», «Артек», «Самородово» и «внедрять аналогичные в Башкирии, или хотя бы вернуть «Алые паруса».

Результаты этого опроса будут переданы в Минобразования Башкирии, проинформировали в ОП РБ.