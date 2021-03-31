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Туристический поезд «Легенда Урала» перевез за зиму 6 тысяч пассажиров

ОБЩЕСТВО
Фото: БППК

Туристический поезд «Легенда Урала» перевез за зиму 6 тысяч пассажиров Фото: БППК

Минувшие выходные стали финальными днями курсирования зимнего пригородного поезда «Легенда Урала», возившего туристов по маршруту Уфа – Новоабзаково – Уфа. По данным БППК, с 5 декабря 2020 года по конец марта поезд перевез более 6 тыс. пассажиров.

Этот туристический поезд был запущен в 2018 году в связи с решением властей республики развивать горнолыжный кластер «Легенда Урала».

С 3 апреля в республике по выходным начинает курсировать летний туристический поезд «Айгир» по маршруту Уфа – Белорецк – Уфа. Пассажирский трафик в теплом сезоне гораздо насыщеннее: в прошлом году «Айгир» перевез порядка 40 тыс. пассажиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: поезд, туристы
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