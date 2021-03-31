Фото: БРО ВПП Единая Россия В Уфимском районе активисты проекта «Доброделы» убрали снег во дворе пенсионерки Фото: БРО ВПП Единая Россия

Активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры помогли жительнице поселка Алексеевка Уфимского района — убрали снег во дворе и с крыши дома 81-летней Екатерины Овчинниковой.

Женщина оставила заявку с обращением на горячую линию колл-центра «Наша забота». «Обратилась к волонтерам с просьбой помочь мне, самой уже тяжеловато все это делать. Боялась, что крыша веранды не выдержит осевший снег. Спасибо ребятам, помогли, весь снег убрали во дворе и крышу почистили. Потеплеет, посажу свои любимые цветы», — поделилась пенсионерка.

Как сообщил активист Энвэр Рахматуллин, в проект «Доброделы» входит помощь людям в решении проблем по хозяйству — например, сходить в магазин за продуктами, дойти до поликлиники, починить потекший кран или элементарно помыть посуду и полы.

«Сегодня мы приехали по обращению Екатерины Кузьминичны. Это был наш первый визит к пенсионерке, но не последний. Включим ее в список тех, кому нужна помощь. В дальнейшем будем поддерживать связь, чтобы она могла в любое время обратиться к нам», — рассказал волонтер.

Заявки «доброделам» можно оставить по телефону колл-центра «Наша Забота»: 8-800-201-89-03.