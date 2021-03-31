Константин Толкачёв: Возврат БСК Башкирии - ожидаемое и справедливое решение Президента

Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

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