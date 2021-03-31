Константин Толкачёв: Возврат БСК Башкирии - ожидаемое и справедливое решение Президента
Константин Толкачёв: Возврат БСК Башкирии - ожидаемое и справедливое решение Президента Фото: Олег Яровиков
Это ожидаемое и справедливое решение Президента, прокомментировал решение Владимира Путина спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв.
«Нездоровая приватизация «Соды» – одного из ключевых предприятий республики сильно беспокоило людей и зачастую вызывало крайнее негодование. Поэтому мы благодарны Владимиру Владимировичу за его принципиальную позицию, благодаря чему удалось исправить эту историю и вернуть одно из успешно работающих предприятий в собственность государства», — сказал Толкачёв.
Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.
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