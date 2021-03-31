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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Яков Кугубаев: «Если бы новость о БСК пришла завтра - подумал бы, первоапрельская шутка»

ПОЛИТИКА

Дивиденды от работы «Башкирской содовой компании», на которые где-то в Европе содержались виноградники, строились шале и иные буржуазные излишества группы людей, сейчас пойдут на социальные объекты, детские площадки, городские пространства, дороги — инфраструктуру республики и многое, многое другое, прокомментировал решение Президента Владимира Путина депутат Госсобрания РБ, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Госсобрания РБ Яков Кугубаев.

«Это отличнейшая новость! Мы всем депутатским корпусом поддерживаем такое решение! Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за такой весенний подарок для республики. Хорошо, что эта новость пришла сегодня, а не 1 апреля, а то бы я не поверил! Ожидалось, что это будет не более 45%, но то, что мы имеем — это поддержка бюджета республики, так как большая часть доходов будет поступать именно в республиканскую казну! То есть раньше на эти деньги где-то в Европе содержались виноградники, строились шале и иные буржуазные излишества группы людей, а сейчас на дивиденды будут строиться социальные объекты, детские площадки, городские пространства, дороги — инфраструктура республики и многое, многое другое! Стоит отдать должное управленческой команде региона и в частности Радию Хабирову, ведь без их участия, без лоббирования интересов республики такое решение было бы сложно представить, все это говорит о высоком доверии федерального центра действующей команде. Аплодирую! Стратегическое предприятие страны будет работать на благо страны и Башкортостана в частности! Это круто!» — сказал Кугубаев.
Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

 

ИА «Башинформ»

Более подробно про историю БСК читайте по ссылке.

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