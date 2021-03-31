Яков Кугубаев: «Если бы новость о БСК пришла завтра - подумал бы, первоапрельская шутка»

Дивиденды от работы «Башкирской содовой компании», на которые где-то в Европе содержались виноградники, строились шале и иные буржуазные излишества группы людей, сейчас пойдут на социальные объекты, детские площадки, городские пространства, дороги — инфраструктуру республики и многое, многое другое, прокомментировал решение Президента Владимира Путина депутат Госсобрания РБ, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Госсобрания РБ Яков Кугубаев.

« Это отличнейшая новость! Мы всем депутатским корпусом поддерживаем такое решение! Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за такой весенний подарок для республики. Хорошо, что эта новость пришла сегодня, а не 1 апреля, а то бы я не поверил! Ожидалось, что это будет не более 45%, но то, что мы имеем — это поддержка бюджета республики, так как большая часть доходов будет поступать именно в республиканскую казну! То есть раньше на эти деньги где-то в Европе содержались виноградники, строились шале и иные буржуазные излишества группы людей, а сейчас на дивиденды будут строиться социальные объекты, детские площадки, городские пространства, дороги — инфраструктура республики и многое, многое другое! Стоит отдать должное управленческой команде региона и в частности Радию Хабирову, ведь без их участия, без лоббирования интересов республики такое решение было бы сложно представить, все это говорит о высоком доверии федерального центра действующей команде. Аплодирую! Стратегическое предприятие страны будет работать на благо страны и Башкортостана в частности! Это круто!» — сказал Кугубаев.

Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.