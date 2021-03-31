Возвращение БСК говорит о высоких лоббистских возможностях Радия Хабирова в Кремле: мнение
Возвращение БСК говорит о высоких лоббистских возможностях Радия Хабирова в Кремле: мнение Фото: Олег Яровиков
Возвращение столь крупного пакета акций БСК Башкирии говорит о высоких лоббистских возможностях Радия Хабирова в Кремле, считает политический обозреватель Азат Галиуллин.
«Мы помним, что в аналогичной ситуации при прежнем Главе РБ республика получила только 25% акций. Это означает, что федеральный центр и безо всякого лобби склонен делиться активами с регионами, но вопрос в объемах. Сегодняшнее решение говорит о том, что республика воспринимается президентом страны как надежный регион, которому можно доверить существенные активы, которые пойдут на развитие республике. К тому же, учитывая высокую долю населения в Башкирии (шестое место в стране) дополнительное финансирование, на мой взгляд, по мнению федерального центра может существенно улучшить многие социально-экономические показатели страны, имея дополнительное подспорье в виде прибыли от БСК. Это немаловажно в условиях постэпидемиологических потрясений в экономике России», — сказал он.
Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.
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