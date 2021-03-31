Фото: ИА «Башинформ» Павел Качкаев: Мы получаем контроль над БСК впервые за последние годы Фото: ИА «Башинформ»

«Нам возвращают наш пакет акций БСК — 38,28% и передают в доверительное управление — 12%. Это дает контроль над деятельностью БСК. Мы получаем его впервые за последние годы», — прокомментировал решение Президента Владимира Путина депутат Госдумы РФ Павел Качкаев.

Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.