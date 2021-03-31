Радий Хабиров: Результаты деятельности «Башсоды» пойдут во благо жителей нашей республики

«Башкирская содовая компания» будет самым крупным предприятием, которым управляет Республика Башкортостан, написал в своих соцсетях Глава республики Радий Хабиров. «Сегодня очень важный день для нас – жителей Башкортостана, — отметил Радий Хабиров. — В принципе, можно сказать, что история с несправедливой, я бы сказал, мутной приватизацией Башкирской содовой компании решена раз и навсегда. И решил ее Владимир Владимирович Путин. Слова благодарности и уважения Президенту нашей страны». По его словам, в итоге после решения суда пакетами АО «Башкирская содовая компания» почти стопроцентно владеет государство. «Более того, Президент поручил вернуть республике 38,3 процента акций компании, а еще 11,7 процента акций + 1 акцию передать в доверительное управление. Таким образом, Башкортостан получит контрольный пакет акций БСК. И это будет самое крупное предприятие, которым сможет управлять республика. То есть результаты деятельности завода не будут утекать в оффшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо людей, обычных жителей нашей республики, на решение их социальных вопросов. У нас появляется возможность организовать работу таким образом, чтобы не выкачивать из предприятия последние соки, а обеспечить его модернизацию и решать накопившиеся за десятилетия экологические проблемы. Для меня лично это – особая ответственность, доверие Президента и доверие наших жителей. Постараюсь его оправдать», — сказал Хабиров. Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление. Таким образом, республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

ИА «Башинформ»

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