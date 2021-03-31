Завтра в Башкирии резко изменится погода: подует ветер и пойдет снег с дождем

После длительного периода теплой и солнечной погоды Башкирия окажется в зоне действия активного циклона. 1 апреля в республике прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду и осадки в виде снега с дождем, которых в центральных районах выпадет около 4 миллиметров. Небо будет затянуто тучами, в Уфе воздух днем прогреется до +3 градусов Цельсия, ночью будет около +1.

В последующие два дня погода улучшится. 2 и 3 апреля в центральных районах Башкирии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем термометр покажет от 5 до 7 градусов тепла, ночью будет около нуля.