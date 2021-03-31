Фото: соцсети В Минэкологии Башкирии сообщили результаты анализа проб желтого снега в Нефтекамске Фото: соцсети

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщили результаты анализа проб желтого снега, выпавшего две недели назад в Нефтекамске.

Как рассказали «Башинформу» в ведомстве, результаты проведенного анализа проб снега, отобранных в населенных пунктах Краснокамского района, показали присутствие в снеге взвешенных частиц, содержащих кремний, алюминий, железо, являющихся элементами пород, образующих песчаники. Также обнаружен кальций, в количестве, превышающем его среднее содержание в песчаных породах. Токсичных элементов в пробах снега не выявлено.

Таким образом, как и предполагали специалисты, это последствия пыльной бури со стороны Китая.