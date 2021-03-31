На озере Кандрыкуль открылась весенняя Международная аэрокосмическая школа









Весенняя смена Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова начала работу в Туймазинском районе Республики Башкортостан на берегу озера Кандрыкуль.

На протяжении десяти лет аэрокосмическая школа собирает талантливых ребят, интересующихся воздухоплаванием, авиацией и космонавтикой, со всей республики, страны и ближнего зарубежья.

УГАТУ в сотрудничестве с Башкортостанским региональным отделением Федерации космонавтики России — один из организаторов этого уникального «космического» проекта для молодежи.

Участниками весенней смены-2021 стали свыше ста школьников, студентов техникумов и колледжей из разных городов и районов региона. Почти все ребята – призеры и победители олимпиад и конкурсов по авиационно-космической тематике.

Почетным гостем церемонии открытия школы стал летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко. Свой первый полет в космос он совершил в 2010 году, потом стал участником годовой экспедиции на орбиту Земли в 2015-16 годах. В ходе полетов он совершил два шестичасовых выхода в открытый космос.

- В Башкирии много талантливых и целеустремленных ребят, — сказал Михаил Борисович. – Уверен, что уроженец Башкортостана обязательно войдёт в состав одной из космических экспедиций.

В течение недели юных исследователей ожидает насыщенная программа. Преподаватели УГАТУ выступят с лекциями на разные образовательные темы: от устройства телескопов и природы солнечных затмений до силовых установок летательных аппаратов, конструкций космического корабля.

Мастер-класс по созданию и запуску ракет проведут студенты конструкторского бюро факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта (ФАДЭТ) УГАТУ. Офицеры и курсанты Военно-учебного центра организуют военно-спортивную эстафету.

В культурно-развлекательную программу войдут ставшие традиционными и любимыми конкурсы «Мисс и Мистер Аэрокосмической школы».

Кульминацией весенней смены станет прилет самолетов из группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино». Среди пилотов — Сергей Минигулов, председатель Федерации сверхлегкой авиации РБ и Александр Лынник, выпускник УГАТУ, автор и исполнитель песен.

А первый день работы весенней смены Международной аэрокосмической завершился сеансом радиосвязи с Международной космической станцией, где сейчас работает интернациональный экипаж 64-ой длительной экспедиции. Ребята отправили на орбиту много вопросов. Их очень интересовало, как космонавты будут отмечать 60-летие полета Юрия Гагарина.