Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.70 ↓

EUR 88.88 ↑

31 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На озере Кандрыкуль открылась весенняя Международная аэрокосмическая школа

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Весенняя смена Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова начала работу в Туймазинском районе Республики Башкортостан на берегу озера Кандрыкуль.

На протяжении десяти лет аэрокосмическая школа собирает талантливых ребят, интересующихся воздухоплаванием, авиацией и космонавтикой, со всей республики, страны и ближнего зарубежья.

УГАТУ в сотрудничестве с Башкортостанским региональным отделением Федерации космонавтики России — один из организаторов этого уникального «космического» проекта для молодежи.

Участниками весенней смены-2021 стали свыше ста школьников, студентов техникумов и колледжей из разных городов и районов региона. Почти все ребята – призеры и победители олимпиад и конкурсов по авиационно-космической тематике.

Почетным гостем церемонии открытия школы стал летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко. Свой первый полет в космос он совершил в 2010 году, потом стал участником годовой экспедиции на орбиту Земли в 2015-16 годах. В ходе полетов он совершил два шестичасовых выхода в открытый космос.

- В Башкирии много талантливых и целеустремленных ребят, — сказал Михаил Борисович. – Уверен, что уроженец Башкортостана обязательно войдёт в состав одной из космических экспедиций.

В течение недели юных исследователей ожидает насыщенная программа. Преподаватели УГАТУ выступят с лекциями на разные образовательные темы: от устройства телескопов и природы солнечных затмений до силовых установок летательных аппаратов, конструкций космического корабля.

Мастер-класс по созданию и запуску ракет проведут студенты конструкторского бюро факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта (ФАДЭТ) УГАТУ. Офицеры и курсанты Военно-учебного центра организуют военно-спортивную эстафету.

В культурно-развлекательную программу войдут ставшие традиционными и любимыми конкурсы «Мисс и Мистер Аэрокосмической школы».

Кульминацией весенней смены станет прилет самолетов из группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино». Среди пилотов — Сергей Минигулов, председатель Федерации сверхлегкой авиации РБ и Александр Лынник, выпускник УГАТУ, автор и исполнитель песен.

А первый день работы весенней смены Международной аэрокосмической завершился сеансом радиосвязи с Международной космической станцией, где сейчас работает интернациональный экипаж 64-ой длительной экспедиции. Ребята отправили на орбиту много вопросов. Их очень интересовало, как космонавты будут отмечать 60-летие полета Юрия Гагарина.

- 12 апреля мы будем работать в штатном режиме, — ответили космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. – Вечером состоится торжественный сеанс радиосвязи с Землей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Международная аэрокосмическая школа, космонавтика, УГАТУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии на опушке леса найдены тела молодой семейной пары
30 марта на опушке леса вблизи села Нагайбаково Бакалинского района Башкирии найдены тела мужчины и женщины. На место происшествия выехала группа следова
В Уфе инвалида заставляют платить долг по квартире, в которой он не жил 20 лет
В Уфе с инвалида детства взимают долг по коммунальным услугам в размере 600 тыс. руб., несмотря на то, что в той квартире он не проживает уже 20 лет. Ист
В Минздраве Башкирии сообщили о развитии сценария в случае прихода третьей волны COVID-19
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о развитии сценария в случае прихода в республику третьей волны новой коронавирусной инфекции. На терр
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни
По данным Башгидрометцентра, в последний день марта, 31 числа, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна го
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть