«Нефтекамский хлебокомбинат» задолжал сотрудникам зарплату почти на 10 млн рублей

В Нефтекамске работникам хлебокомбината задолжали более 9,7 млн рублей заработной платы. Прокуратура Нефтекамска проверила соблюдение требований трудового законодательства.

Как оказалось, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года образовалась задолженность в размере свыше 9,7 млн рублей перед 160 работниками организации.

Прокурор города постановил привлечь гендиректора предприятия к административной ответственности и внести представление.

Сообщается, что по результатам рассмотрения актов прокуратуры задолженность погасили в полном объеме.