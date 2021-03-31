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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии виновникам «пьяных» преступлений отказали в помиловании

ОБЩЕСТВО

Четыре ходатайства о помиловании рассмотрела специальная комиссия при Главе Башкирии. В трех из них виновники были нетрезвыми.

В первом случае жертвой взрослой беспечности стал маленький ребенок. 47-летний мужчина сел за руль «Лады» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, наехал на ограждение и врезался в дерево. Сын водителя, который был на переднем сиденье автомобиля, погиб на месте. Виновник приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и лишением водительских прав на три года.

Во втором случае 30-летний житель Башкирии, имея штраф за вождение в пьяном виде, снова сел за руль. За это понес наказание в виде 220 часов обязательных работ и лишения прав на 2,5 года

«Каждому известно, что пьяный человек за рулем – злостный нарушитель закона и потенциальный убийца. Но, к сожалению, о самих себе нетрезвые водители так не думают, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – При этом статистика «пьяных» ДТП пугающая. Каждое восьмое-десятое происшествие на дороге связано с употреблением алкоголя. Рассмотрев материалы этих двух дел, комиссия единодушно приняла решение об отклонении ходатайств. Во-первых, наказание в обоих случаях не связано с реальным лишением свободы. А во-вторых, это та самая ситуация, когда снисхождение может навредить. Если человек не поймет и не сделает правильных выводов, то последствия могут быть тяжелыми».

43-летний житель республики попросил помиловать его после нанесенных увечий знакомому. В момент преступления он угрожал ему, пытался задушить. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Комиссия и здесь не пошла на встречу автору ходатайства, так как в биографии осужденного не раз происходило подобное.

С ходатайством также обратилась 27-летняя женщина, осужденная в октябре 2015 года на пять лет лишения свободы за приготовление к незаконному сбыту наркотиков группой лиц по предварительному сговору. В марте 2019 года оставшаяся часть наказания была заменена на исправительные работы сроком на полтора года с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

«Женщина включилась в известную схему распространения наркотиков в качестве «закладчицы», – сказал Константин Толкачев. – Всю информацию она получала через интернет. Забирая в условленном месте партию наркотиков, она фасовала их для дальнейшего сбыта и прятала в тайники в различных частях Уфы. Раньше женщина не имела проблем с законом. Досадно, что, польстившись на легкий заработок, она испортила жизнь себе и своим близким. Из назначенного наказания ей осталось всего лишь несколько месяцев исправительных работ. Комиссия тщательно изучила все обстоятельства дела, положительную характеристику по месту жительства и месту работы. Но с учетом специфики правонарушения и тех последствий, к которым оно приводит, комиссия приняла решение не поддерживать ходатайство».

 

ИА «Башинформ»

Теги: помилование
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