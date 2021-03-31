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Дизайн туристических указателей для Уфы разработает «Студия Артемия Лебедева»

ОБЩЕСТВО

Студия российского дизайнера Артемия Лебедева разрабатывает концепцию туристических указателей для Уфы. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщил начальник столичного управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Азат Равилов.

По словам чиновника, в проект туристической навигации вошли 263 объекта города.

«Турфирмы выразили готовность принять участие в развитии промышленного туризма в Уфе. Разработаны 10 экскурсионных программ на промышленные предприятия. Ведутся работы по развитию гастрономического туризма, проводится работа с ресторанами по внедрению меню на английском языке с включением блюд башкирской национальной кухни. На сегодняшний день 106 предприятий имеют такие меню», — уточнил Азат Равилов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что накануне в Уфе прошел «мозговой штурм» на тему развития туристической отрасли региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: туристические указатели
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