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Делегация Башкирии изучила особенности создания макроэкономической «фотографии» региона

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт правительства Башкирии

Делегация Башкирии изучила особенности создания макроэкономической «фотографии» региона Фото: сайт правительства Башкирии

В Росстате делегация Башкирии изучила особенности формирования макроэкономической «фотографии» региона, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Возглавил делегацию первый вице-премьер правительства Башкирии – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

«Участники рабочей группы детально изучили особенности формирования ключевых показателей социально-экономического развития регионов и рассмотрели лучшие практики по повышению качества учета динамики развития по таким направлениям, как инвестиции, промышленность, потребительский рынок, валовая добавленная стоимость», — пояснили в правительстве Башкирии.
Между тем, как отметил Рустам Муратов, для принятия выверенных управленческих решений требуется тесное взаимодействие с органами статистики. Именно статистики формируют максимально полную и объективную картину состояния экономики и социальной сферы.

«При этом качество данных, получаемых в рамках статистического исследования, во многом зависит от информационно-методологической поддержки сотрудников, занятых подготовкой соответствующих форм. Наиболее ярко это выражено на малых и микро-предприятиях, особенно в период сплошной переписи субъектов МСП», — добавил первый вице-премьер башкирского правительства.
Как рассказал Муратов, в Росстате также состоялось обсуждение методологических подходов к формированию предприятиями объективной статистической отчетности по показателям индекса промышленного производства, объема инвестиций в основной капитал, валового регионального продукта и другим индикаторам.

«Наша команда получила полезные знания по практическим аспектам формирования предприятиями сведения о своей инвестиционной и производственной деятельности, особенностям формирования на их основе макроэкономической «фотографии» региона. В дальнейшем полученные знания будут тиражироваться на предприятия республики, чтобы иметь актуальный и выверенный цифровой профиль Башкирии», — заключил Рустам Муратов.
Башкирия — первый регион страны, делегация которой посетила Федеральную службу государственной статистики в такой широкой ведомственной представленности. В Росстате выразили готовность и в дальнейшем оказывать республике всестороннюю консультационную поддержку.

 

Галина Бахшиева

Теги: Росстат, Рустам Муратов
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