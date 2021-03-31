Фото: стоп-кадр видео программы «Честно говоря» В Башкирии мальчик проглотил 19 мелких магнитов: родители узнали об этом спустя 10 дней Фото: стоп-кадр видео программы «Честно говоря»

В Стерлитамаке двухлетний мальчик проглотил 19 мелких деталей магнитного конструктора. В течение десяти дней ребенок ничего не ел и не пил, его периодически рвало. Сначала родители подумали, что это инфекционное заболевание. Когда уфимские врачи осмотрели малыша и сделали обследование, то выяснилось, что он проглотил инородные предметы.

«Он что-то проглотил, а мы не знали. Мы столкнулись только с симптомами отравления — рвотой, болью в животе. Эти шарики где-то валялись, а он их нашел и проглотил. Целенаправленно мы их не давали», — сказал отец ребенка в интервью программе «Честно говоря».

Мальчику сделала операцию, достали все магнитные шарики. Шесть дней ребенок находился в реанимации, затем ему стало лучше.

«Ребенок к нам поступил очень тяжелый, очень был слабый, вялый. Его госпитализировали в реанимацию. Провели экстренное оперативное лечение – срединную лапаротомию. Был выявлен конгломерат склеенных между собой петель тонкой кишки. То есть, когда магнитов несколько, они склеиваются в разных отделах кишечника, и получается комок из петель. Петли мы разъединили, инородные тела удалили. Также было выявлено, что в разных отделах тонкой кишки было четыре перфорационных отверстия, то есть четыре дырки, которые пришлось ушивать», — пояснил детский хирург РДКБ Булат Асфандияров.

Это не первый случай, когда ребенок глотает магниты. Ранее агентство «Башинформ» сообщало о подобном инциденте, который произошел с трехлетним мальчиком из Стерлитамака. Оказалось, что в кишечнике ребенка «спрятались» 44 детали конструктора. По предварительным данным, это были неодимовые магниты – мощные элементы, которые состоят из сплава редкоземельного элемента неодима, бора и железа. Четыре часа два хирурга поочередно вытаскивали потерянные части конструктора. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.