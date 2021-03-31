Фото: ИА «Башинформ» В Уфе открылась регистрация на Тотальный диктант Фото: ИА «Башинформ»

31 марта открылась регистрация на Тотальный диктант в Уфе. В этом году уфимский Диктант отмечает юбилей — 10 лет. Зарегистрироваться можно на сайте www.totaldict.ru/ufa.

Напомним, акция Тотальный диктант на русском языке состоится 10 апреля в 13.00, на английском диктант можно будет написать в 14.30.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создают известные писатели. В 2021 году это Дмитрий Глуховский, российский писатель и журналист.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Тотальный диктант на русском можно написать на площадках ведущих вузов города: БашГУ, БГМУ, УГАТУ, УГНТУ, а также в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Диктант также можно написать в Центральной городской библиотеке и библиотеках по всему городу, а том числе в библиотеке села Таптыково.

Среди дополнительных площадок Тотального диктанта также Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, Исторический парк «Россия — моя история», Общественный центр УЛЕЙ, Детский эколого-биологический центр «Росток».

Организованы площадки для родителей с детьми от трех и от пяти лет: в МЕГЕ (в лектории пространства МЕГАЛАБ на втором этаже фудкорта), и в АНОО Центр образования« Солнечный круг».

Диктант на английском можно будет написать на площадках языковой студии «Expert English» и на факультете ФРГФ БашГУ. Тест «Труд» для иностранцев, изучающих русский язык, состоится по адресу: Башкирский государственный университет, аудитория 414.

Подробнее о площадках можно узнать на сайте Тотального диктанта.