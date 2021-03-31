Фото: Ксения Калинина Жительницу Башкирии оштрафовали за оскорбления и мат в соцсети Фото: Ксения Калинина

Ишимбайская межрайонная прокуратура Башкирии провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении её прав. По данным регионального надзорного ведомства, женщина состояла в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», и у нее завязалась переписка с другой пользовательницей паблика.

Во время общения 44-летняя жительница города оскорбила заявительницу, высказываясь в ее адрес в неприличной форме с использованием ненормативной лексики.

Прокуратура возбудила административное дело по статье «оскорбление».

Постановлением мирового судьи правонарушительница привлечена к ответственности в виде штрафа в три тысячи рублей.