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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сенатор от Башкирии предложила создать единую систему учета детей мигрантов

ПОЛИТИКА

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила создать в России единую систему учета детей мигрантов и установить ответственность для родителей за несвоевременное информирование о пребывании их детей на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаем создать единую систему учета детей мигрантов, единую базу данных, чтобы мы четко видели, сколько в Россию въехало детей, сколько осталось, чем они заняты, какие необходимы меры социальной заботы государства», — сказала сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По оценке Минпросвещения РФ, 140 тысяч детей мигрантов учатся на данный момент в российских школах. При этом, как отметила сенатор, в различных ведомствах эти данные иногда отличаются.

«Важным видится, на наш взгляд, определить ответственность родителей мигрантов за несвоевременное информирование о пребывании их детей на территории России. Ведь мы должны знать, где эти дети, ходят ли они в детский сад, в школу, прикреплены ли в поликлинику», — отметила Гумерова.

Также глава комитета Совфеда выступила с предложением определить единый федеральный орган исполнительной власти, который взял бы на себя функции координации в этой области. «В сфере его ответственности находились бы все семьи с детьми, включая семьи мигрантов. Ведь мы не можем делить семьи на разные категории. Речь не идет о создании новой структуры, а о наделении необходимым функционалом одного из существующих ведомств», — сказала она.

По мнению сенаторов, разумными являются предложения и о комплексной оценке потребностей детей мигрантов, чтобы можно было оценить их уровень владения русским языком, общей подготовки, их социальный портрет, добавила Гумерова.

Еще одно предложение, озвученное парламентарием, касалось вопроса комплексной адаптации детей мигрантов — от детского сада, школы до получения ими профессии в России. Она сказала, что 3 марта встречалась с послом Киргизии, которая обратила внимание на то, что достаточно большое количество детей мигрантов из Киргизии, заканчивающих российские школы, не продолжают учебу и нигде не работают.

«Нередки случаи, когда они попадают в асоциальную среду. Посол Киргизии обратилась с просьбой оказать содействие в их обучении в российских колледжах и училищах, предложила совместно разработать комплексную программу сотрудничества в сфере среднего специального профессионального образования», — сказала Гумерова.

По ее мнению, такая программа позволит получить дополнительные квалифицированные рабочие кадры с учетом потребности рынка труда, «а также будет способствовать декриминализации не занятых ни трудом, ни учебой подростков и молодежи».

Глава комитета СФ по образованию также добавила, что, отработав в качестве пилотных эти проекты, можно было бы затем «проецировать их в более широком масштабе».

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сенатора за озвученные предложения. «Я пометил то, что вы говорили. Все интересно. Думаю, в перечне поручений мы это отметим», — сказал он.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мигранты
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