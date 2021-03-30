Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.82 ↑

EUR 89.34 ↓

30 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе инвалида заставляют платить долг по квартире, в которой он не жил 20 лет

ОБЩЕСТВО

В Уфе с инвалида детства взимают долг по коммунальным услугам в размере 600 тыс. руб., несмотря на то, что в той квартире он не проживает уже 20 лет. Историю Артура Магафурова рассказывает издание Lifedd.ru. Молодой человек родился с инвалидностью и с 8 лет рос в школе-интернате №13 для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Его маму лишили родительских прав, отца не было. После смерти деда опекуном Артура стала тетка. Она, ее сожитель, их семеро детей и подросток жили в квартире, оставшейся от деда, в которой он был прописан с детства.

В 2001 году Артур ушел из дома, не выдержав избиений и нападок со стороны мужа родственницы. Он требовал, чтобы Артур отдавал семье всю пенсию по инвалидности, а не половину, и сильно избивал его. Однажды после ударов по голове у юноши отслоилась сетчатка глаза, его приходится обследовать и лечить постоянно. Оба супруга злоупотребляли спиртным.

После ухода из дома молодому человеку пришлось бродяжничать и жить на улице. По его рассказам, жизнь стала налаживаться после того, как в церкви его приметила и пустила жить в свой дом одна добрая женщина по имени Елена. «Она стала моей крестной матерью, я прожил у нее несколько лет. Потом стал работать педагогом дополнительного образования в своей родной школе — учить детей игре в шахматы». При этом сожитель тетки продолжал преследовать и избивать инвалида.

В 2015 году Артур встретил свою будущую супругу, сейчас они растят трехлетнего сына.

В 2019 году УЖХ Орджоникидзевского района подало в суд на владельцев квартиры, в которой был прописан Артур: проживавшие в ней родственники не платили квартплату с ноября 2015 года по октябрь 2018-го. Артур полагает, что долги взимают только с него, изымая 15% от пенсии по инвалидности и 50% от зарплаты (возможно, у других собственников жилья нет счетов и официальных зарплат).

Как пояснили юристы, собственники жилья несут обязанность по оплате комуслуг и задолженности по ним соразмерно их доле в праве на собственность. Издание обратилось в СУСКР по республике с просьбой проверить законность списания этого долга только с инвалида.

 

ИА «Башинформ»

Теги: инвалиды, долги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным
Сегодня в районном Доме культуры села Аскино прошла церемония прощания с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Он скончался в возрасте
Башкирия провожает в последний путь главу Аскинского района Ришата Дихина
Сегодня Башкирия прощается с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Сердце чиновника остановилось на 34-м году жизни. Панихида проходит
Президент России допустил снятие ограничений по коронавирусу к концу лета
Ограничения, которые введены в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже к концу лета этого года. Об этом президент стран
Подводная лодка «Уфа» будет спущена на воду в конце 2021 года
Спуск на воду строящейся в Санкт-Петербурге подводной лодки «Уфа» запланирован на конец 2021 года. Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпор
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть