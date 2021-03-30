В Уфе инвалида заставляют платить долг по квартире, в которой он не жил 20 лет

В Уфе с инвалида детства взимают долг по коммунальным услугам в размере 600 тыс. руб., несмотря на то, что в той квартире он не проживает уже 20 лет. Историю Артура Магафурова рассказывает издание Lifedd.ru. Молодой человек родился с инвалидностью и с 8 лет рос в школе-интернате №13 для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Его маму лишили родительских прав, отца не было. После смерти деда опекуном Артура стала тетка. Она, ее сожитель, их семеро детей и подросток жили в квартире, оставшейся от деда, в которой он был прописан с детства.

В 2001 году Артур ушел из дома, не выдержав избиений и нападок со стороны мужа родственницы. Он требовал, чтобы Артур отдавал семье всю пенсию по инвалидности, а не половину, и сильно избивал его. Однажды после ударов по голове у юноши отслоилась сетчатка глаза, его приходится обследовать и лечить постоянно. Оба супруга злоупотребляли спиртным.

После ухода из дома молодому человеку пришлось бродяжничать и жить на улице. По его рассказам, жизнь стала налаживаться после того, как в церкви его приметила и пустила жить в свой дом одна добрая женщина по имени Елена. «Она стала моей крестной матерью, я прожил у нее несколько лет. Потом стал работать педагогом дополнительного образования в своей родной школе — учить детей игре в шахматы». При этом сожитель тетки продолжал преследовать и избивать инвалида.

В 2015 году Артур встретил свою будущую супругу, сейчас они растят трехлетнего сына.

В 2019 году УЖХ Орджоникидзевского района подало в суд на владельцев квартиры, в которой был прописан Артур: проживавшие в ней родственники не платили квартплату с ноября 2015 года по октябрь 2018-го. Артур полагает, что долги взимают только с него, изымая 15% от пенсии по инвалидности и 50% от зарплаты (возможно, у других собственников жилья нет счетов и официальных зарплат).

Как пояснили юристы, собственники жилья несут обязанность по оплате комуслуг и задолженности по ним соразмерно их доле в праве на собственность. Издание обратилось в СУСКР по республике с просьбой проверить законность списания этого долга только с инвалида.