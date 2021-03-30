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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Заведующая сибайским детсадом победила на Всероссийском конкурсе

ОБЩЕСТВО
Фото: «Сибайский рабочий»

Заведующая сибайским детсадом победила на Всероссийском конкурсе Фото: «Сибайский рабочий»

Руководитель детского сада «Сказка» г. Сибая Наталья Фаттахова стала победителем Всероссийского конкурса имени Льва Выготского в номинации «Заведующий». Дошкольный педагог и менеджер из Башкирии представила управленческую практику, показала владение методами, технологиями и инструментами формирования сплоченной и эффективной команды педагогов-единомышленников, готовых к реализации передовых образовательных программ.

В номинации «Заведующий» участвовали 410 конкурсанток, 10 из них стали победителями. Учредителем конкурса является Благотворительный Фонд семьи Рыбаковых.

Как сообщила Наталья Фаттахова газете «Сибайский рабочий», победители конкурса получат денежный приз и приглашение посетить недельный летний лагерь, где эксперты проведут лекции и мастер-классы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: конкурс, заведующая, детсад
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