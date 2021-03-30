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30 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Бураевском районе прошла Открытая академия «Территория женского счастья»

ОБЩЕСТВО

30 марта в Бураевском районе прошла Открытая академия «Территория женского счастья». Напомним, республиканский проект является победителем конкурса грантов Главы региона и Президента РФ на развитие гражданского общества. В рамках проекта в разных муниципалитетах для женщин организуют консультации ведущих врачей республики, мастер-классы, тренинги, выставки. Проект уже побывал во многих городах и районах.

Очередной форум в селе Бураево собрал женщин всех возрастов, занятых в самых разных сферах деятельности. Открыла мероприятие супруга руководителя региона Каринэ Хабирова.

«Ещё год назад мы планировали провести с вами «Территорию женского счастья», но пандемия отложила нашу встречу на год! Тем самым она стала особенно радостной и долгожданной! — отметила она. — Сегодня к вам приехали врачи, самые разные специалисты для проведения лекций и живого общения. Я желаю всем продуктивного дня, чтобы он прошел максимально полезно и плодотворно. Не упустите возможности задать свои вопросы, пока специалисты рядом».
В районном доме культуры по предварительной записи детей принимали детские специалисты: невролог, эндокринолог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог. Взрослых консультировал онколог-маммолог. Всего на приемах специалистов побывало свыше 124 пациентов.

«Я – мама ребенка, нуждающегося во врачах. И когда я узнала, что «Территория женского счастья» будет у нас в Бураево, сильно обрадовалась. Спасибо врачам, организаторам, что дали возможность проконсультироваться с врачом у себя дома», – рассказала Лариса Талипова.

Помимо заботы о физическом здоровье, участники мероприятия могли позаботиться и о своем психическом состоянии. Психологи и семейные медиаторы Северного межрайонного центра «Семья» организовали консультации для всех желающих. Воспитание детей, детско-родительские и супружеские отношения, самореализация, поиск внутренних ресурсов и многие другие вопросы жители района обсудили со специалистами службы семьи. Консультации посетили 25 женщин.

Для всех желающих в зрительном зале районного дома культуры были организованы лекции. Динар Габдрахманов, врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра рассказал, как беречь женское здоровье в любом возрасте. Психолог Ольга Денисенко помогала разбираться в отношениях в семье. Кандидат социологических наук, юрисконсульт Елена Захарина раскрыла азы ведения бизнеса для женщин, делающих первые шаги в предпринимательстве.

В фойе РДК развернули творческую площадку «Женщина – источник любви и вдохновения» с выставками и мастер-классами. Были организованы уроки макияжа, ухода за кожей лица, по повязыванию платка, витражу, росписи тарелок, алмазной вышивке, флористике.

Активное участие в форуме приняли районные общественные организации – совет женщин, совет отцов, совет ветеранов.

Также Каринэ Хабирова посетила детский дом в деревне Шабаево, где встретилась с воспитанниками и передала им подарки.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Территория женского счастья
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