В апреле вступают в силу новые законы и нормы: какие изменения ждут жителей Башкирии?

Индексация пенсий

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Напомним, их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Изменения в законодательстве о госзакупках

Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме. Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных компаний). Для электронных закупок малого объема до 3 млн рублей у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.

Изменение в экзамене на водительские права

Из экзамена исключили так называемую площадку. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.

«Менее заметное, но важное изменение – вместо инструктора автошколы на переднем сиденье рядом с водителем теперь будет находиться экзаменатор. То есть, сотрудник ГИБДД, который уполномочен на приём экзамена. Именно он теперь должен будет иметь доступ к дублирующим элементам управления. Меняются также перечни навыков и умений, которые проверяются при сдаче экзамена на ту или иную категорий прав. Уточняются сроки пересдачи экзаменов», — пояснил депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Запрет на продажу техники без российского ПО

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО. Это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Цены на сигареты

Будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции. Это позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего защите здоровья населения.

Эксперимент по маркировке пива

Эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков продлится до 31 августа 2022 года. Маркировать планируют пиво солодовое, безалкогольное, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Производители, импортеры продавцы и организации общепита могут участвовать в апробации системы добровольно. Во время эксперимента власти и участники рынка должны определиться с перечнем сведений о товаре, позволяющим его однозначно идентифицировать, а также протестировать сами возможности цифровых систем учёта и маркировки.

Защита и поощрение инвестиций

В Росси для поддержки и развития инвестирования появится государственная информационная система «Капиталовложения», где будет размещена вся необходимая инвесторам информация. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки на сайте системы.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с указом Президента РФ от 10 марта 2021 года.

«Перерасчет, согласно указу президента, должен зависеть от доходов семьи. Возможные варианты — 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребёнка по региону. Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом выплаты на ребенка в 50% не дотянет до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины «детского» прожиточного минимума. То есть на ребенка семья получит не около 5,5 тысячи, а примерно 8,5 тысячи рублей. Если и при этой выплате доход семьи окажется ниже минимума, то ее поднимут до 100%. В среднем по стране он составляет чуть больше 11,5 тысячи рублей», — прокомментировал депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Изменения для юридических лиц

До 7 рабочих дней увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: например, для ООО добавляются сведения о передаче доли или ее части в доверительное управление.