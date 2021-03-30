Фото: из архива семьи После публикации в СМИ в администрации района Башкирии появились деньги на жилье инвалиду Фото: из архива семьи

После публикации в СМИ в администрации района Башкирии «появились» деньги на приобретение квартиры семье с инвалидом. Положенного жилья жительница села Исянгулово Зианчуринского района, инвалид 2 группы Светлана Шигапова ждала 18 лет.

Как сообщал «Башинформ», 65-летняя жительница села Фаузана Салихова с 2003 года добивалась квартиры от государства для своей дочери Светланы, которая с рождения страдает умственной отсталостью и является инвалидом 2 группы. Сейчас девушке уже 32 года, в положенных ей по закону бесплатных метрах в администрации до сих пор отказывали, объясняя, что средств в казне района для этого нет. Семья вынуждена была все эти годы арендовать квартиру, тратя в месяц порядка 9 тысяч рублей.

30 марта пенсионерка сообщила агентству, что сразу же после публикации в «Башинформе» ей позвонили из администрации и сказали, что она уже может подыскивать жилье — для приобретения квартиры семье выделено около 1 млн рублей. По словам Фаузаны Салиховой, на эти деньги в селе можно приобрести однокомнатную квартиру.

Напомним, согласно федеральному закону, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Вне очереди получают жилье граждане, которые страдают тяжёлыми формами хронических заболеваний. В частности, это активные формы туберкулёза всех органов и систем; психические заболевания; множественные поражения кожи; отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, органические заболевания ЦНС; состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга; тяжёлые органические поражения почек.