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31 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В праймериз участвуют врачи, педагоги, предприниматели: Константин Толкачев

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;Единой России&quot;

Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;Единой России&quot;

В Башкортостане продолжается прием документов на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Так, на прошедшем 30 марта заседании регионального оргкомитета было рассмотрено 10 заявлений. Четыре человека получили отказ, еще шесть – зарегистрированы участниками.

«Среди тех, кто хочет попробовать свои силы в предварительном голосовании, представители разных профессий: от электромонтера до депутата Госдумы. Есть врачи, педагоги, индивидуальные предприниматели и безработные. В основном отказ идет по формальному признаку, когда люди предоставляют неполный пакет документов. Мы рассматриваем каждую заявку в течение 5 дней, затем следует отказ или принятие. После отказа человек может дополнить пакет документов и подать его еще раз», — прокомментировал председатель оргкомитета Константин Толкачев.
Всего в настоящее время подано 27 заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Башкортостана. Из них 17 уже зарегистрированы. Среди них депутат Госдумы Рима Баталова, депутаты Госсобрания Ирек Зарипов, Гульнур Кульсарина, Оксана Савченко. Ознакомиться с данным списком можно на сайте предварительного голосования, указав регион и уровень выборов.

Стать участниками могут граждане РФ с 21 года, не имеющие судимости, иностранных счетов и не являющиеся членами других партий. Напомним, регистрация участников продлится до 29 апреля, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Подать заявку на регистрацию можно онлайн на специальном сайте и лично в региональном исполкоме «Единой России» по адресу: г. Уфа, Цюрупы, 17.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Предварительное голосование, Единая Россия
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