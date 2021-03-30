Фото: Инстаграм Уфимка вошла в Топ-20 участниц проекта «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» Фото: Инстаграм

25-летняя модель из Уфы вошла в Топ-20 участниц нового проекта «ТЫ_Топ-модель на ТНТ». Ангелина Андрианова оставила позади 50 конкуренток.

Девушка родилась и выросла в столице Башкирии. Получила специальность повара-кондитера и с 18 лет начала работать моделью. За это время она успела сделать карьеру в Италии, Сингапуре и Китае. Чтобы стать ближе к своей мечте – стать актрисой и жить в Америке, – Ангелина решила принять участие в шоу.

«Я не представляю смысла своей жизни без модельного бизнеса, мне это очень нужно, я хочу хорошую карьеру, – заявила уфимка, представ перед членами жюри проекта. – Я готова вообще на все! Попросят постричься налысо – постригусь. Это мой единственный шанс, и я за него цепляюсь. Я готова бороться за победу!»

Стилист Гоша Карцев сказал уфимке «нет», дизайнер Филипп Плейн отметил потрясающие ноги Ангелины, признавшись, что не видел более длинных ног никогда ранее, однако тоже отказал девушке в дальнейшем участии в проекте. Двое других членов жюри – Александр Гудков и Анастасия Решетова – были более благосклонны и пропустили Ангелину в следующий этап.

В следующем выпуске жюри проекта пропустит дальше только 14 участниц.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что кастинг на шоу проходил уроженец Башкирии, бывший мужчина, Заки Лаки.